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Цена на газ в Европе достигла рекордных 546 долларов за тысячу кубометров

Иван Юминов

Экономика
Цена на газ в Европе достигла рекордных 546 долларов за тысячу кубометров
Фото: pixabay.com

Стоимость газа в Европе достигла рекордных 546 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF по состоянию на 11:30 по Москве вырос до 546,3 доллара за тысячу кубометров. На момент открытия торгов его стоимость составляла 542,6 доллара.

Рост цен происходит на фоне снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа» после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. В течение 5 августа газотранспортная система Германии принимала на входе около 1,9-2,1 миллиона кубометров, а после 18:00 прием упал до миллиона кубометров в час, отмечает РИА Новости.

Ростехнадзор после аварии на заводе создал комиссию для расследования ее причин. Пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет.

Работы на объекте были временно прекращены, а конденсат перекрыт. Завод является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в автономном округе.

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