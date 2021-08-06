Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе Газпрома в Уренгое

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Ростехнадзор после аварии на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе создал комиссию для расследования ее причин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 августа.

— В настоящее время приказом Северо-Уральского управления создана комиссия по техническому расследованию причин аварии, произошедшей 5 августа года в ООО «Газпром переработка». Выводы можно будет сделать только по окончании расследования, — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на заводе компании по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем. Его удалось локализовать, пострадавших нет.

Работы на объекте были прекращены, а конденсат перекрыт. Завод является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в автономном округе.

Стоимость газа в Европе на фоне происшествия обновила рекорд 6 августа — цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в 540 долларов за тысячу кубических метров, отмечает ТАСС.

26 июля в МЧС сообщили о ликвидации факельного горения на магистральном газопроводе в Пермском крае. Инцидент случился в районе реки Сылва Кишерсткого муниципального округа края. Позднее, после разгерметизации газопровода, произошло «факельное выгорание».

Пожарные ликвидировали огонь 26 июля в 21:00 по московскому времени. В компании «Газпром трансгаз Чайковский» уточняли, что газ потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе «Уренгой — Центр II», поставляют в полном объеме по параллельным ниткам.