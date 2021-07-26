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Спасатели ликвидировали факельное горение на газопроводе в Пермском крае

Анастасия Волоснова

Происшествия
Спасатели ликвидировали факельное горение на газопроводе в Пермском крае
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Факельное горение на магистральном газопроводе в Пермском крае было ликвидировано. Об этом рассказали в понедельник, 26 июля, в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение о разгерметизации поступило в МЧС в 18:45 по московскому времени 26 июля. Инцидент случился в районе реки Сылва Кишерсткого муниципального округа Пермского края. Позднее, после разгерметизации газопровода, произошло «факельное выгорание».

Пожарные ликвидировали огонь 26 июля в 21:00 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проливка отдельных очагов тлеющей сухой растительности, пишет Интерфакс.

В компании «Газпром трансгаз Чайковский» уточняли, что газ потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе «Уренгой — Центр II», поставляют в полном объеме по параллельным ниткам.

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