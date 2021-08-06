Сергей Собянин назвал лучший строительный проект 2020 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды за лучший реализованный проект в области строительства. Мероприятие приурочили ко Дню строителя, который отмечается во второе воскресенье августа.

По словам Сергея Собянина, строительство набирает темпы, несмотря на пандемию. В настоящее время в Москве его объемы вышли на уровень докризисного 2019 года.

— Я поздравляю вас с заслуженными наградами за уже построенные объекты. Мы видим, что все эти объекты вписаны в систему развития города и стали частью огромных проектов, которыми мы с вами занимаемся годами, — отметил глава города на мероприятии.

Он добавил, что даже массовое строительство в городе в настоящее время носит интересный и привлекательный характер.

Сергей Собянин выразил признательность всем работникам Стройкомплекса Москвы за ответственное отношение к будущему Москвы.

Конкурс с целью поощрить авторов лучших строительных проектов, которые способствуют формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни москвичей, проводится с 2000 года. Победители выбираются из тех, что используют в работе инновационные технологии и современные архитектурные решения.

Заявки на участие в конкурсе могут подать заказчики, инвесторы, проектировщики и генеральные подрядчики, которые участвовали в реализации проектов.

Победителей определяет городская конкурсная комиссия из ведущих экспертов в области строительства, урбанистики, архитектуры, реставрации, а также представители органов исполнительной власти столицы. Кроме того, учитываются мнения участников голосования в проекте «Активный гражданин», на сайте конкурса и выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

В 2018 году учредили приз «Проект года», который достается лучшему проекту из числа победителей. В этом году его получил проект реставрации Северного речного вокзала.

Конкурс проводился по 11 номинациям. В нем приняли участие 108 проектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 2020 года. Победителями стали 24 проекта. С их перечнем модно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.