«Ничего хорошего»: эпидемиолог оценил безопасность черноморского побережья

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Популярное особенно в этом году черноморское побережье — не самое чистое и безопасное с точки зрения эпидемиологии. Главная причина — большое количество отдыхающих из разных регионов, их скученность, низкая соленость моря, а также водоросли. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Исторически сложилось, что курорты черноморского побережья всегда считались целебными и привлекали людей с хроническими заболеваниями. До сих пор бытует мнение, что море, морской воздух и высокая инсоляция лечат. И вот люди, каждый со своим микробиомом, хроническими патологиями и индивидуальными особенностями, со всей страны пересекаются на таких курортах. И поток туристов после закрытия доступа на курорты других стран увеличился в разы. А переполненные маршрутки, пляжи, торговые центры в плане эпидемиологической обстановки представляют повышенную настороженность. Ничего хорошего от такого контакта микроорганизмов из отдаленных регионов по воздуху и на поверхностях в людных местах и торговых центрах нет, — сказал врач.

Также он отметил, что Черное море — не самое чистое в России. В него втекает несколько рек. На курортах, где спуск в воду долгий, успешно разрастаются водоросли, которые, перегнивая, становятся хорошей питательной средой для бактерий.

— Поэтому их нужно своевременно убирать с пляжей, что не всегда делается вовремя. Соленость моря невысокая, всего 18 промилле. А ведь чем больше соленость, тем хуже условия для жизни микроорганизмов, — заключил Шунков.

Полный текст интервью читайте на сайте «Вечерней Москвы» 9 августа в 11:00.