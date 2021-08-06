Солист «Иванушек» рассказал об алкоголизме Григорьева-Апполонова

Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/apollonov_ag/?utm_source=ig_embed)

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко прокомментировал слухи относительно сложных отношений с алкоголем у его коллеги Андрея Григорьева-Апполонова.

Он отметил, что понимает, почему у Григорьева-Апполонова возникли проблемы с алкоголем. По его словам, этому способствовали «большие психологические потрясения» в жизни артиста, который похоронил сестру, маму, коллегу по группе и пережил развод.

— Но, знаете, не каждый может выходить бодрячком еще и на сцену, поэтому я обращаюсь ко всем, в том числе и к Андрею, чтобы такой проблемы не было. Но он борется с этим. И думаю, что все будет хорошо, все наладится. В любом случае Андрей — очень умный и адекватный человек и четко понимает, что происходит, — приводит слова 38-летнего исполнителя портал Teleprogramma.pro.

Туриченко рассказал, что дружит с Григорьевым-Апполоновым. Они проводят вместе время и даже летают на отдых в общей компании друзей.

— То есть мы дружим, потому что Андрей — открытый и позитивный. А вот Кирилл (Кирилл Андреев — прим. «ВМ») — более закрытый и больше времени проводит с семьей. За все восемь лет, которые я пою в «Иванушках», я побывал в гостях у Кирилла только один раз. А поскольку я живу за городом и случается, что не бывает времени переодеться, я остаюсь у Андрея в гостевой комнате, — разоткровенничался музыкант.

Кирилл Туриченко, исполнивший кавер на песню российской певицы МакSим, признался, какие отношения связывают его с исполнительницей, которая в настоящее время восстанавливается после тяжелой болезни.