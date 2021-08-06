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Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с МакSим

Полина Долганова

Общество
Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с МакSим
Фото: instagram/maksimartist

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, исполнивший кавер на песню российской певицы МакSим, рассказал о том, какие отношения связывают его со звездой.

Недавно исполнитель записал свою версию хита «Мой рай», а чуть позже выпустил клип на эту песню. Также артист признался, что мечтал бы спеть с МакSим дуэтом.

— Я написал Марине (настоящее имя певицы — прим. «ВМ»), что исполнял ее песню, выслал видео с проекта. Ей очень понравилось. После исполнения композиции «Мой рай» у меня возникла такая идея (спеть вместе — прим. «ВМ»). Но, к сожалению, из-за ее болезни эта инициатива подвисла в воздухе, — рассказал исполнитель в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна. Артистка идет на поправку.

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