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Московский зоопарк получил президентский грант для помощи рукокрылым

Анастасия Колоскова

Общество
Московский зоопарк получил президентский грант для помощи рукокрылым
Фото: АГН Москва

Фонд национальной природы и Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка получили Президентский грант с проектом «Летучий мышонок — наш ребенок». Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Как отметили в зоопарке, проект был выбран из рекордного числа предоставленных на конкурс.

В пресс-службе напомнили, что все виды рукокрылых, обитающих на территории столицы, включены в Красную книгу города.

— Часто этих животных обнаруживают в жилых домах и хозяйственных постройках, при этом большинство людей не знает о том, что нужно делать. С 2017 года в Московском зоопарке существует Центр зимней реабилитации рукокрылых, получен богатый опыт содержания и лечения летучих мышей, возвращения их в природу, — говорится в официальном Instagram-аккаунте зоопарка.

Сотрудники отметили, что за годы работы к ним обратилось большое число горожан по поводу летучих мышей, большинство из которых были молочными детенышами и требовали специального обращения и подготовки.

Так как летучие мыши не умеют летать с рождения, для приобретения этого навыка им требуется особая практика. В Центре реабилитации оборудовано специальное помещение для обучения рукокрылых полетам.

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