Восьмилетний мальчик попал в больницу после нападения собак в Подмосковье

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СК организовал проведение доследственной проверки по информации о нападении собак на ребенка в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 6 августа.

— 6 августа 2021 года в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о нападении собак пароды «кане-корсо» на восьмилетнего мальчика в микрорайоне Лосиный парк-2 Щелковского городского округа. С полученными укушенными ранами ребенок был госпитализирован в больницу. В сюжете также говорится о том, что данные собаки не впервые нападают на людей, — рассказала представитель ведомства.

Следователи в рамках проверки устанавливают обстоятельства инцидента. Процессуальное решение будет принято по ее результатам, уточнила Врадий.

31 июля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер, привязанный на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие.

Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.