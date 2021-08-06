Стало известно, кто возьмет студентов мастерской Меньшова во ВГИКе

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Режиссерское направление в мастерской ВГИКа, которую ранее возглавлял Владимир Меньшов, будет вести режиссер Сергей Урсуляк, при этом Вера Алентова продолжит преподавать актерскую часть. Об этом сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев.

— Они очень были с Меньшовым близки по духу и общались много. Урсуляк будет вести режиссерское направление. Но вообще, это и сами студенты попросили, мастерская будет называться «мастерская Меньшова», — приводит слова Малышева РИА Новости.

По словам ректора, вдова Меньшова Вера Алентова продолжит преподавать.

— Я с ней говорил не так давно, мы договорились, что ей будет помогать дочь — Юля Меньшова, — рассказал он.

Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции 5 июля на 83-м году жизни. Вместе с женой Верой Алентовой он вел во ВГИКе режиссерско-актерскую мастерскую.

На девятый день после смерти режиссера его дочь Юлия опубликовала документальный фильм «Папа», в котором показала последнее интервью с ним.