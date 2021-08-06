Названы меры поддержки сельского хозяйства в Подмосковье

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал о действующих и планируемых мерах поддержки сельского хозяйства в регионе, в том числе о тех, что касаются мелиорации земель и культуртехнических работ.

— На данном этапе в Московской области находятся около 300 тысяч гектаров особо мелиорируемых земель. Это золотой фонд нашего региона. На них восстановлены системы мелиорации, — подчеркнул Сергей Воскресенский.

По его словам, данная практика будет проводиться на территории всего Подмосковья. Помимо этого, планируется оказывать поддержку в данном вопросе коллегам, добавил министр. По его словам, внедрение систем мелиорации повышает урожайность почти на 30 процентов. Помимо этого, в регионе собираются ввести господдержку на проектирование систем мелиорации.

— Чтобы внедрить данную систему, получить государственную поддержку, сельхозпроизводитель обязан заказать проект, стоимость которого равна десяти процентам от всех работ по мелиорации, — пояснил Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что для многих данная сумма считается неподъемной, отмечает РИАМО. Другая мера поддержки нацелена на проведение культуртехнических работ по чистке земель от растительности. В связи с долгим отсутствием сельскохозяйственных работ большая часть территорий заросла лесом.