Движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» Сокольнической линии откроют 9 августа

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С утра 9 августа откроется движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» Сокольнической линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В департаменте отметили, что станция «Проспект Вернадского» будет закрыта до 23 августа по просьбе департамента строительства. При этом работа «Юго-Западной» и «Университета» будет проходить в обычном режиме.

— Ограничения коснутся только пассажиров станции «Проспект Вернадского», так как она будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе уточнили, что продление закрытия станции связаны со строительством пересадки на станцию «Проспект Вернадского» БКЛ. Строителям предстоит завершить возведение опорных конструкций, лестницы и стены. Эти работы вызывают много шума и строительной пыли, поэтому их нельзя проводить в присутствии пассажиров.