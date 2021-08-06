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Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер в Аравийском море

Иван Юминов

В мире
Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер в Аравийском море
Фото: Официальный сайт ООН (https://www.un.org/ru/)

Нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море было санкционировано властями Ирана, доказательства представлены Совету Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд в пятницу, 6 августа.

— Великобритания знает, что Иран несет ответственность за это нападение. Мы знаем, что оно носило намеренный и целенаправленный характер, — рассказала она.

Санкционированная страной атака на гражданское судно, мирно шедшее в международных водах, не имеет оправдания, добавила дипломат. При атаке на танкер применялся беспилотник, который производится и применяется только Ираном, приводит слова Вудворд РИА Новости.

29 июля шедший под флагом Либерии танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. В результате инцидента погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

США возложили на Иран ответственность за нападение на судно с использованием беспилотника. 4 августа посольство Ирана в Лондоне заявило, что не получило «ни толики доказательств» в причастности Тегерана к атаке на Mercer Street.

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