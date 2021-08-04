Иран заявил о непричастности к атаке на танкер у побережья Омана

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Иран в ответ на запросы не получил доказательств причастности Тегерана к атаке на танкер Mercer Street. Об этом заявило посольство страны в Лондоне в среду, 4 августа.

— 1 августа: Иран обвиняется в атаке беспилотников на Mercer Street у побережья Омана. Мы запросили доказательства. Ни толики доказательств пока не предоставлено, — отмечается в Twitter дипломатической миссии.

29 июля шедший под флагом Либерии танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. В результате инцидента погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно с использованием беспилотника, сообщает РИА Новости.

3 августа шесть танкеров в Оманском заливе передали предупреждение о том, что они «лишились возможности управления». Один из кораблей спустя некоторое время продолжил движение. ВМФ Великобритании в этот же период предупредил о «возможном захвате» корабля в Оманском заливе. Речь, вероятнее всего, идет о танкере Asphalt Princess под флагом Панамы.

4 августа Морская торговая организация Соединенного Королевства сообщила, что захват танкера в водах Оманского залива был прекращен, нападавшие покинули корабль. При этом организация не стала уточнять название судна.