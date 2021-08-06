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«Пускай знакомятся с классикой»: Путин оценил музыку Чайковского на Олимпиаде в Токио

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
«Пускай знакомятся с классикой»: Путин оценил музыку Чайковского на Олимпиаде в Токио
Фото: Администрация президента РФ

Музыка композитора Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 6 августа.

— Пускай в мире знакомятся с российской классикой, — приводит слова главы государства ТАСС.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 62 награды — 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовых.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Играх выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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