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Детский сад на 350 мест построят в ТиНАО

Анастасия Колоскова

Город
Детский сад на 350 мест построят в ТиНАО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Московский, микрорайон Град Московский, Георгиевская улица, 9 Карта всех событий

В ТиНАО за счет средств городского бюджета построят детский сад на 350 мест. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы со ссылкой на председателя ведомства Игоря Войстратенко.

— Выдано разрешение на строительство детского сада на 350 мест в ТиНАО. Объект возведут на улице Георгиевская, владение 8 в городе Московский за счет городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство — до 29 августа 2022 года. Выданное разрешение позволит застройщику приступить к работам, — приводит слова руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Здание будет иметь три этажа. В нем расположатся младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Каждая группа будет иметь игровую, спальню, раздевальную, буфет и туалет. Кроме того, в детском саду оборудуют музыкальный и физкультурный залы, помещения для занятий с детьми, медицинский блок и другое. Здание будет приспособлено для воспитанников с ограниченными возможностями. На территории возле сада установят игровые площадки с навесами от солнца, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки. Все зоны будут разделены по возрастным группам.

6 августа стало известно, что столичный Росреестр поставил на кадастровый учет многоквартирный дом и детский сад в районе Люблино.

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