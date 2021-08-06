Росреестр поставил на кадастровый учет дом по реновации и детский сад в Люблине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Краснодонская улица, 46к1 Карта всех событий

Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет многоквартирный дом и детский сад в районе Люблино. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жилой дом расположен на Краснодонской улице, дом 46/1. В новостройке 80 квартир: 13 трехкомнатных, 54 двухкомнатных и 13 однокомнатных. Общая площадь здания превышает семь тысяч «квадратов». Пространство вокруг дома благоустроено: проведено озеленение, установлены детская и спортивная площадки.

— ЮВАО входит в пятерку лидеров среди округов по количеству поставленных на кадастровый учет домов по реновации. В частности, буквально за 15 дней на кадастровой карте района Люблино появились три дома в рамках программы: один на улице Люблинской и два дома на Краснодонской, — отметил руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Двухэтажное здание детского сада площадью 2,4 тысячи квадратных метров находится на Цимлянской улице, дом 3, строение 4. В образовательном учреждении разместят спальни, игровые комнаты, медицинский блок, спортивный зал и многое другое.

В прошлом месяце Росреестр поставил на кадастровый учет дом по реновации, расположенный в районе Обручевский. Здание расположено по адресу улица Гарибальди, дом 18. В новостройке насчитывается 127 квартир.