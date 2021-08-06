«Живу впроголодь»: вдова Мамонова опровергла слухи о многомиллионном наследстве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ольга Мамонова, вдова артиста и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося от осложнений коронавирусной инфекции, призналась, что после смерти мужа едва сводит концы с концами.

Ольга Ивановна рассказала, что была возмущена слухами о том, что Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство. По ее словам, они не имеют под собой никаких оснований.

Вдова музыканта отметила, что ее муж был «нищим, честным человеком».

— Не был бы он Мамоновым, если бы был богат… В последние годы мы жили трудно, тяжело. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату, — рассказала Мамонова.

По ее словам, ей приходится думать, как прокормить не только себя, но и многочисленных питомцев, которых в разное время приютил ее супруг. Теперь еда кошек и собак изменилась в худшую сторону.

— Сперва они морды воротили от этой отвратительной похлебки, которую я им варю: 12-литровую кастрюлю куриных голов с гречневым проделом, а сейчас уже наворачивают. Куда им деваться-то. Я и сама почти впроголодь живу, — призналась вдова музыканта.

Мамонова подчеркнула, что ее муж не оставил завещания. Она выразила надежду, что никто из наследников не станет претендовать на их дом, так как жить ей больше негде.

— Если бы Петя знал, что все так выйдет, оформил бы имущество на меня, потому что я все это строила. Он меня очень уважал и ценил. Мы хорошо жили, душа в душу. Ни на день не расставались в течение 40 лет, мы дополняли друг друга, — приводит слова Ольги Ивановны «СтарХит».

Супруга музыканта добавила, что ей не приходится рассчитывать на выплаты от авторских прав, так как песни основателя «Звуков Му» настолько специфичны, что их не будут петь на концертах и в ресторанах.

Актер и музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет после нескольких недель борьбы с коронавирусной инфекцией.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1984 году он основал коллектив «Звуки Му» и с тех пор являлся его бессменным лидером. Помимо музыки, артист известен по ролям в кино, в том числе в фильмах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь».

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из его жизни, которые оказали большое влияние на весь творческий мир.