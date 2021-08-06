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Академик Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Академик Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни
Фото: YouTube / Канал Шестнадцать

Ученый, создатель основ российского ядерного оружия, академик Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Росатом в пятницу, 6 августа.

— Имя Юрия Алексеевича Трутнева навсегда вписано в историю атомной науки. Прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким Юрия Алексеевича, — приводит слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева сайт госкорпорации.

Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве. Он является одним из соавторов принципов радиационной имплозии, выработанных, в том числе, вместе с академиком Андреем Сахаровым.

Ученый также был одним из главных создателей первого термоядерного заряда РДС-37, который впоследствии послужил прототипом многих термоядерных зарядов, созданных в СССР.

За эти работы Трутнева наградили в 1956 году орденом Ленина. Также академик имеет орден «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.

академик«Росатом»смерть
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