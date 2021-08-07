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8 августа Православная церковь почитает память Ермолая Никомедийского, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. Также 8 августа – день памяти преподобномученицы Параскевы Римской.

В этот день запрещается ругаться. Говорят, что плохие слова, а это не только мат, но и зависть, лицемерие и ревность, привлекают неудачи в вашу жизнь. Также могут появиться проблемы в личной жизни. Именно поэтому стоит следить за тем, что говорите, и нужно постараться быть доброжелательным как к себе, так и к окружающим вас людям.

Запрещается в этот день строить планы и начинать что-то новое. Говорят, что все, что вы начинаете делать или запланировали на восьмое августа не сбудется, либо не принесет вам желаемого результата и удовольствия. Именно поэтому нужно продолжать идти по накатанной дороге и перенести разнообразие на другую дату.

Запрещается в этот день заниматься шитьем и прочей работой, которая связана с рукодельничеством.

Приметы погоды:

Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю.

Если ласточки и стрижи начали порхать над водой — будут дожди.

В августе много желудей — будет хороший урожай.

Холодное утро предвещает раннюю, холодную зиму.

Трясогузка прыгает вдоль канав — жди сырую погоду.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 8 августа, чтобы избежать проблем в личной жизни

Праздники:

День строителя

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и открытие новых объектов... А вот только специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику, - к сожалению, редкость.

Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник строители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины.

Всемирный день кошек

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне данный праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

Международный день альпинизма (День альпиниста)

8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста — праздник, который не знает границ, объединяя всех настоящих мужчин и твердых духом женщин.

Альпинисты отмечают свой праздник 8 августа — в день, когда была покорена самая высокая вершина Альп. Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом. В мире с каждым годом становится все больше высотных зданий, и такие специалисты могут помыть окна и фасады, провести их покраску и ремонт, убрать снег и сосульки, смонтировать кондиционер и выполнить прочие операции на данных сооружениях, где применение строительных лесов невозможно.

Международный день офтальмологии

Россия и СССР дали миру огромное число имён, вошедших в историю своими открытиями и достижениями в области медицины. Не исключением стала и офтальмология – область медицины, занимающаяся изучением строения и свойств человеческого глаза, а также глазных заболеваний, поиском методов их профилактики и лечения.

В этой области существенно преуспел советский и российский микрохирург-офтальмолог, профессор медицины, академик Российской Академии Медицинских Наук Святослав Николаевич Фёдоров, который умел талантливо совмещать научную и практическую деятельность, сделал выдающиеся открытия в области лечения глазных болезней. В 1994 году он был признан выдающимся офтальмологом 20 века.

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Кто родился: Мария Александровна, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III, Святослав Фёдоров, советский и российский глазной микрохирург, офтальмолог, академик РАМН, Дастин Хоффман, американский киноактёр, Юлий Гусман, советский и российский режиссёр, актёр, телеведущий, общественный и политический деятель, Светлана Савицкая, советский космонавт, Станислав Садальский, советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий.

Именины отмечают: Прасковья, Моисей, Федор, Сергей, Игнатий