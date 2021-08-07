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Обладание магическими способностями — мечта многих женщин. Склонность к подобным сверхъестественным силам зависит от знака зодиака. Астрологи составили рейтинг главных ведьм по знаку зодиака.

12 место — Дева

Представительницы этого знака отличаются рациональным мышлением. Они редко поддаются на уловки лжеэкстрасенсов и называют все магические практики псевдонаукой. В своей жизни Девы стараются опираться на точные науки. По этой причине они располагаются на последней строчке рейтинга.

11 место — Телец

Этот «земной» знак твердо стоит на ногах. Тельцы не доверяют вымышленной жизни, предпочитая на сто процентов жить в реальности. У них абсолютно отсутствуют сверхспособности, а все их достижения — плоды длительного труда и тренировок.

10 место — Козерог

Козероги отличаются упорностью и трудолюбием. Именно эти свойства характера помогают им достигать высот. Однако в этом рейтинге они располагаются ближе ко дну. Все из-за того, что Козероги рассчитывают только на свои силы и редко обращаются за помощью к Вселенной.

9 место — Лев

«Королевский» знак зодиака отвергает величие иных миров. Львы почти не замечают знаки Вселенной, поэтому их экстрасенсорная чуткость совершенно не развита.

8 место — Стрелец

Звездные Лучники обладают даром ясновидения. Благодаря этой магической способности они могут предвидеть грядущую опасность. При этом Стрельцам стоит помнить, что своими негативными мыслями они могу навлечь на себя опасность.

7 место — Овен

Этот представитель зодиакального круга избалован дарами Вселенной. При этом зачастую Овны списывают все свои успехи лишь на собственную пробивную силу. Звезды регулярно наделяют этот знак энергией, помогающий ему выходить из перипетий своей судьбы победителем.

6 место — Весы

Самый гармоничный знак использует свои экстрасенсорные способности лишь наполовину. Именно по этой причине он располагается в середине рейтинга. Однако стоит Весам задействовать всю свою мощь — им покорятся горы.

5 место — Водолей

Водолеи обладают истинными магические способностями. Однако они не прикладывают ни малейшего усилия для того, чтобы развить их в себе. По этой причине этот знак не вошел в топ рейтинга.

4 место — Близнецы

Близнецы отличаются повышенной склонностью к сверхспособностям. Однако они по большей части используют их в своих корыстных интересах. Это мешает им раскрыть свои магические таланты в полной мере.

3 место — Рак

Этот представитель водной стихии обладают потрясающими воображение возможностями. Раки могут заговаривать предметы и даже исцелять людей, которые переносят тяжелое заболевание.

2 место — Скорпион

Это знак зодиака обладает широким спектром талантов, в том числе ему подвластно общение с духами из потустороннего мира.

— Однако главной магической способностью харизматичных Скорпионов является умение красноречиво и выразительно говорить на публике, — рассказали астрологи.

1 место — Рыбы

Первое место рейтинга заслуженно занимают Рыбы. Их магические способности поистине неисчерпаемы. Они талантливо предсказывают будущее, умеют готовить волшебные снадобья и обладают даром телепатии, передает Пятый канал.