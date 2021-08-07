Долина рассказала, как помогала отцу бороться с неизлечимой болезнью

Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина опубликовала в соцсети Instagram свою детскую фотографию с родителями. В подписи к публикации она рассказала о своем отце и матери.

Артистка поделилась своим размышлением о том, насколько важно получить от родителей не только воспитание в детстве, но и ощущение поддержки уже во взрослом периоде жизни. По мнению артистки, последнее проявляется в искреннем разделении с близкими успехов и невзгод.

Долина призналась, что рано потеряла родителей. Ее отец умер в возрасте 58 лет от онкологии. Болезнь развивалась стремительно. Певица делала все, чтобы помочь своему отцу. Она даже ездила в Грузию за лекарством от рака на основе печени черноморской акулы.

— Очереди в эту клинику были многокилометровые, люди ночевали там буквально на асфальте… Что только мы с Бубой не услышали в свой адрес, проходя без очереди, как сквозь строй… Но я должна была получить это лекарство, заморозить и сразу улететь в Одессу к папе! — написала артистка.

Долина раздобыла лекарство, но оно ненадолго продлило жизнь ее отцу, с которым она была в необычайно близких отношениях.

По словам Долиной, отношения певицы с матерью были не такими теплыми, как с отцом.

В заключение певица призналась в любви к своим родителем и подчеркнула, что хранит память о них «в воспоминаниях и фотографиях».