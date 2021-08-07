«Город в плену»: москвичам рассказали, когда закончатся дожди

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В эти выходные погода в Москве будет облачной и дождливой, в ряде районов ожидаются грозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Голубев.

По его словам, ливень, который обрушился на город в минувшую пятницу, 6 августа, был не последним.

— При этом хочу заметить, что дождь никак не повлияет на температурные показатели — они не станут резко падать. Напротив, будет очень тепло, — сказал синоптик.

Прошедший ночью дождь к утру усилился, но днем прекратится. Температура воздуха составит плюс 29–31 градус.

— В воскресенье, 8 августа, в течение суток ожидается переменная облачность. Город снова окажется в плену дождя, но он будет непродолжительным, возможна гроза. Ночью нас ожидает 20-градусное тепло, а днем температура подскочит на 5–7 градусов. Ветер будет дуть умеренный, юго-западный, — уточнил собеседник «ВМ».

В начале следующей недели, добавил Голубев, погода не изменится:

— Снова будут дожди, грозы. Потихоньку столбики термометров начнут падать, но незначительно.

Дожди ориентировочно прекратятся в предстоящую среду, 11 августа, заключил метеоролог.