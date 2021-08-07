Столичному проекту «Спортивные выходные» исполнился год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ровно год назад был запущен городской проект «Спортивные выходные». С момента запуска его участниками стали более 100 тысяч человек.

В рамках «Спортивных выходных» в столичных парках проводятся занятия, подготовленные профессиональными тренерами. За четыре сезона было проведено свыше 2,5 тысячи занятий, в ходе которых участники выполнили почти 100 тысяч приседаний и 80 тысяч отжиманий.

Занятия также посещали приглашенные знаменитости, в том числе звезды спорта и шоу-бизнеса Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Алексей Ягудин, Алексей Немов и многие другие.

— Мы обязательно продолжим развивать спортивную жизнь города и открывать для жителей новые возможности для полезного досуга. Главное, что наша инициатива откликнулась в сердцах москвичей и они нас активно поддержали, — заявил заместитель директора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

Для того чтобы стать участником «Спортивных выходных», нужно записаться на интересующий мастер-класс на сайте проекта или в центре госуслуг «Мои документы».

Спустя долгое время проект «Московское долголетие» наконец вернулся в офлайн-режим. Очные занятия возобновились в парках столицы. Правда, для участия в них необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса: допускаются только те участники, у которых есть QR-код. Остальные же могут посещать занятия, как и прежде, онлайн. Они проводятся и в онлайн-формате на YouTube-канале проекта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.