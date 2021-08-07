МВД составило портрет среднестатистического преступника в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Наиболее типичный портрет преступника в России: ранее судимый безработный мужчина. Об этом свидетельствуют данные МВД о состоянии преступности за первые шесть месяцев 2021 года.

Всего за указанный период было выявлено 446 тысяч человек, которые совершили разного рода преступления. Из них 64 процента не имеют постоянного источника дохода, а 58 процентов ранее совершали преступления. При этом треть преступлений совершалась гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Последний показатель сократился на 7 процентов за год.

Абсолютное большинство преступлений совершают мужчины. На женщин приходится порядка 16 процентов противоправных деяний.

Четыре процента преступлений совершают иностранные граждане. Из них 80 процентов — граждане стран СНГ.

По данным ведомства, за первое полугодие в России задержали более 13 тысяч несовершеннолетних преступников, а также свыше 15 тысяч учащихся и студентов. Эти показатели также сократились на 15 и 12 процентов соответственно, передает ТАСС.

Заместитель начальника ГУ ОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал, в какой период происходит больше всего ДТП. По его словам, с этой точки зрения наиболее опасным является период с июля по август.