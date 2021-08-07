Эксперт рассказал, когда покупать туры на «бархатные» направления

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Туры на направления бархатного сезона оптимально покупать примерно за три недели до отъезда из-за напряженной эпидемиологической ситуации в мире. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По словам собеседника «ВМ», сейчас многие туристы оправданно планируют отъезд незадолго до отпуска: они боятся принимать решения о путешествиях заранее из-за возможных ограничений.

— На данный момент как таковых горящих туров нет, они бывают очень редко. Конечно, выгоднее всего покупать туры за полгода, когда идет раннее бронирование. Однако сейчас 90 процентов туристов приобретают билеты за три недели до вылета, и этот фактор перестал быть таким существенным. Цены фактически не отличаются, — объяснил он.

Горин добавил, что цены на путешествия в бархатный сезон значительно ниже по сравнению с летним периодом. Они могут отличаться «в разы» из-за того, что не все россияне могут себе позволит отдохнуть осенью. Такие поездки лучше всего подходят семьям с детьми дошкольного возраста и пенсионерам, заявил он.