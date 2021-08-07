Ехавших в поезде Мурманск — Адлер детей госпитализировали на Кубани

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Двадцать детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию на Кубани. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

— По предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию, — говорится в публикации.

После того как еще 15 детей с похожими симптомами осмотрели медики из больницы Краснодара, они продолжили путь до станции назначения.

В публикации пояснили, что в пути организовали эстафетное медицинское наблюдение детей. В составе организованных групп в общей сложности следовало 250 несовершеннолетних пассажиров.

В июне произошел похожий инцидент в поселке Красный Воин. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек,12 из них — подростки. По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».