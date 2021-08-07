Борец-вольник Садулаев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио

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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 97 килограммов.

В финале он оказался сильнее американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Бронзу получили кубинец Рейнерис Салас Перес, а также итальянец Абраам Коньедо.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен. После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 67 наград — 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.