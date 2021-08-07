Эксперт рассказал о человеке, который заразил коронавирусом 1,5 тысячи россиян

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Один человек в России заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек, это рекордный зафиксированный случай суперраспространения в стране. Об этом заявил руководитель филиала Центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в субботу, 7 августа.

— В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек, — рассказал специалист.

По статистике, один пациент с COVID-19 заражает от двух до трех людей, а при штамме «дельта» — от пяти до шести, добавил Семенов. Человек, зараженный коронавирусом, может заразить огромное число людей, если не будет соблюдать социальную дистанцию, пренебрежет маской и отправится в метро или на работу, уточнил глава филиала.

Вклад суперраспространителей в заражение людей достаточно велик, приводит слова Семенова ТАСС.

За последние сутки в России выявили 22 320 новых случаев COVID-19. При этом 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За минувший день было также зафиксировано 793 летальных исхода. После прохождения лечения от коронавируса за 24 часа в стране полностью вылечились 19 485 пациентов.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2235 новых случаев.