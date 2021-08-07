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Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За последние сутки было также зафиксировано 793 летальных исхода.

Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от коронавируса за день в стране полностью выздоровели 19 485 пациентов.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице заболели 2235 человек.

Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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