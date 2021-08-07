Тренер дал советы тем, кто хочет заняться спортом с нуля

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Желающий начать заниматься спортом человек должен отыскать для себя источник мотивации и подготовиться к регулярному выполнению упражнений. Это должно превратиться в привычку. Такого мнения придерживается учитель физкультуры школы № 305 в Москве Сергей Голдин.

По его мнению, в первую очередь нужно определиться с мотивацией. Это будет старт на пути к постоянным занятиям спортом.

— Человеку надо понять, для чего ему хочется это делать. Может быть, он хочет избавиться от лишнего веса или, например, набрать мышечную массу. А может, его целью является желание поддержать здоровье и физическое состояние, — пояснил педагог.

Он также порекомендовал представить себя через определенное время после занятий спортом. Так можно определиться с тем, хочет ли он вообще этим заниматься. Не менее важный шаг на пути к активному образу жизни — выбрать подходящий вид спорта.

— Есть люди, которые не любят бегать, а есть те, кого бросает в дрожь от одного вида штанги. При этом существует огромное разнообразие других видов спорта, среди которых каждый сможет отыскать то, что ему по душе, — добавил Сергей Голдин.

Выбирая вид спорта, нужно ориентироваться на собственные ощущения и интересы, отмечает РИАМО.