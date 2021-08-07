Инфекционист дала совет по уходу за детьми после перенесенного COVID-19

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Здоровье детей, которые перенесли COVID-19, требует особенного внимания. Об этом рассказала заведующая детским инфекционным отделением ЦКБ Управления делами президента России Алиса Медкова.

По ее словам, даже у здорового ранее ребенка могут появиться осложнения после перенесенного COVID-19.

— Отмечу, что не призываю к повышенной мнительности. Однако любые симптомы, которых у ребенка на фоне вирусных инфекций раньше не было, должны вызывать настороженность, — пояснила эксперт.

При этом она уточнила, что это могут быть опухание суставов, появление неспецифической сыпи, изменения в состоянии малыша, например, он стал вялым, слабым, не хочет играть и так далее.

Как подчеркнула врач, подобные проявления должны стать первым звоночком для родителей. Лучше им показать ребенка медицинскому специалисту. Последствия заболевания могут быть ранними, а осложнения возникнуть спустя несколько недель после выздоровления, отмечает «МИР 24».

— Практика показывает печальную динамику. У любого ребенка может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром или артрит, — подчеркнула Алиса Медкова.

По ее словам, группа детей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, обязательно должна находиться под диспансерным наблюдением хотя бы в течение двух–трех месяцев.

Источник: mir24.tv