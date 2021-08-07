Стало известно о состоянии детей, снятых с отравлением с поезда Мурманск — Адлер

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Дети, снятые с поезда Мурманск — Адлер, которые были доставлены в больницу на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в субботу, 7 августа.

По данным следствия, ночью 6 августа поступили жалобы на самочувствие от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Двадцать из них были госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани, еще 15 детей продолжили путь после медосмотра.

— Состояние легкой и средней тяжести, — передает сообщение РИА Новости.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пояснили, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».