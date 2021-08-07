Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о состоянии детей, снятых с отравлением с поезда Мурманск — Адлер

Иван Юминов

Происшествия
Стало известно о состоянии детей, снятых с отравлением с поезда Мурманск — Адлер
Фото: pixabay.com

Дети, снятые с поезда Мурманск — Адлер, которые были доставлены в больницу на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в субботу, 7 августа.

По данным следствия, ночью 6 августа поступили жалобы на самочувствие от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Двадцать из них были госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани, еще 15 детей продолжили путь после медосмотра.

— Состояние легкой и средней тяжести, — передает сообщение РИА Новости.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пояснили, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также:
Поездадетиотравление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте