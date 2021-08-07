Россиянка Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Мария Ласицкене принесла сборной России золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Прыгунья завоевала первое место благодаря удачной попытке на 2,04 метра. На втором месте расположилась австралийка Никола Макдермотт — 2,02, а украинка Ярослава Магучих взяла бронзу — 2,00.

7 августа золото в копилку сборной России принес российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 килограммов.

В финале он оказался сильнее американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Бронзу получили кубинец Рейнерис Салас Перес, а также итальянец Абраам Коньедо.

Россия находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 67 наград — 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.