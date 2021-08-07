В Совфеде рассказали, можно ли сделать выплату на детей-школьников ежегодной

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Россияне перед началом нового учебного года смогут получить пособия на детей. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, станут ли данные пособия ежегодными.

Новые выплаты для семей, где воспитываются дети школьного возраста, ввел президент России Владимир Путин. Согласно планам, пособие должно помочь родителям в подготовке ребенка к школе. Выплаты будут начислять на детей от 6 до 18 лет. Размер одного пособия составляет десять тысяч рублей.

Как подчеркнул Сергей Рязанский, данная мера поддержки связана с падением доходов во время пандемии коронавируса.

— Пособие было введено в качестве поддержки семей с детьми на фоне снижения доходов. Глава государства, правительство и депутатский корпус сделали приоритетным направлением помощь таким семьям. В результате в этом году так выстроились системные поддержки, — пояснил Валерий Рязанский.

По его мнению, то, как будет складываться судьба данной меры поддержки в 2022 году, зависит от нескольких факторов, в том числе от возможностей бюджета, отмечает Nation News. Он также добавил, что считает данный вид помощи подходящим, так как он попадает «в самую сердцевину» проблем семей во время школьного периода.