Россиянам рассказали об опасности скриншотов

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Компаниям, владеющим конфиденциальными сведениями, следует помнить от опасности скриншотов. Именно они в большинстве случаев приводят к утечке данных. Об этом рассказал управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.

По его словам, проблема стала особенно актуальна на фоне пандемии коронавируса, из-за которой фирмы начали вводить удаленный режим работы. Взаимодействие сотрудников переместилось в онлайн. Чтобы советоваться друг с другом, они делают скриншоты важных документов и пересылают их в открытых мессенджерах. В Сеть таким образом попадают конфиденциальные данные.

— Цели у конкурентов могут быть самые разные: начиная от воровства бизнес-модели предприятия, заканчивая массовой публикацией неблагоприятных для первой компании новостей, — приводит слова Шермана агентство «Прайм». — Если в первом случае пострадавшая компания просто обретет более сильного конкурента, то во втором случае будет нанесен ущерб репутации, а восстановление прежнего имиджа займет много сил, времени и денег.

Эксперт посоветовал работодателям заключать с сотрудниками специальные соглашения. В этих документах следует прописывать правила обращения с важными документами и информацией. В частности, работники должны использовать защищенные мессенджеры или другие каналы связи, установленные компанией.