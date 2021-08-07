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Движение автобусов восстановлено на севере Москвы после падения дерева

Иван Юминов

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Движение автобусов восстановлено на севере Москвы после падения дерева
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Черняховского Карта всех событий

На севере Москвы восстановлено движение автобусов №№ 105 и 110 после падения дерева на дорогу. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 7 августа.

— Восстановлено движение автобусов на улице Черняховского, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 августа сообщалось, что движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» Сокольнической линии откроется с утра 9 августа.

Станция «Проспект Вернадского» будет закрыта до 23 августа, при этом работа «Юго-Западной» и «Университета» будет проходить в обычном режиме. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ.

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