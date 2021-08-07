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Два вертолета направили на тушение пожара на территории института имени Громова в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Два вертолета направили на тушение пожара на территории института имени Громова в Подмосковье
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) направили для тушения пожара на территории института имени Громова в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в субботу, 7 августа.

— Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров. Вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

28 июля сообщалось, что из психоневрологической больницы в Москве эвакуировали 78 детей из-за возгорания в системе вентиляции. Инцидент произошел по адресу улица Ивана Сусанина, 1.

На данной территории расположены психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики, консультативно-диагностическое отделение. Возгорание произошло в системе вентиляции на цокольном этаже больницы, площадь пожара — два квадратных метра.

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