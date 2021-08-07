Безопасность на матчах РПЛ в Москве в выходные обеспечат почти две тысячи человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 1,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на матчах третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

— Охрану общественного порядка во время матча «Спартак» — «Нижний Новгород» (7 августа — прим. «ВМ») на стадионе «Спартак» будут обеспечивать более 250 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 230 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядка 190 полицейских и бойцов ОМОН. Всего для охраны порядка будет задействован наряд численностью около 670 человек, — рассказали в ведомстве.

В воскресенье, 8 августа, безопасность на игре «Динамо» с ЦСКА на стадионе «Динамо» обеспечит наряд из более чем 1200 человек. Среди них — примерно 830 сотрудников контрольно-распределительных служб, а также около 170 полицейских и сотрудников ОМОН.

Кроме того, стадионы и территорию, прилегающую к ним, заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

6 августа московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура РПЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

В конце первого тайма игрок столичной команды Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за нарушение в штрафной площади и был удален с поля. Игроку «Уфы» Олегу Иванову удалось реализовать пенальти (45+8).

Счет смог сравнять вышедший на замену в составе «железнодорожников» Виталий Лисакович (73-я). «Локомотив» с семью очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, а «Уфа» расположилась на 12-м месте с одним баллом.