ФК «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Уфой» в РПЛ

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Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура чемпионата России по футболу (РПЛ). Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

В конце первого тайма игрок столичной команды Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за нарушение в штрафной площади и был удален с поля. Игроку «Уфы» Олегу Иванову удалось реализовать пенальти (45+8).

Счет смог сравнять вышедший на замену в составе «железнодорожников» Виталий Лисакович (73-я). «Локомотив» с семью очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, а «Уфа» расположилась на 12-м месте с одним баллом.

В следующем туре московская команда 15 августа дома сыграет с «Зенитом». «Уфа» 14 августа отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

5 августа сообщалось, что Дмитрий Попов ушел в отставку с поста спортивного директора «Спартака». Свое решение он объяснил усталостью от унижений со стороны гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Последней каплей, по словам специалиста, стал тот факт, что владелец клуба заблокировал трансфер защитника из Аргентины Гонсало Монтиэлема после переговоров с экс-тренером московского клуба Доменико Тедеско. В свою очередь Федун, комментируя отставку, заявил, что «это не мужской поступок — бежать после поражений».