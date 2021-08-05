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«Это не мужской поступок»: Федун прокомментировал отставку спортдира «Спартака» Попова

Полина Долганова

Спорт
«Это не мужской поступок»: Федун прокомментировал отставку спортдира «Спартака» Попова
Фото: spartak.com / ФК «Спартак» Москва

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал желание спортивного директора команды Дмитрия Попова подать в отставку.

По его мнению, желание специалиста уволиться со своего поста является не мужским поступком.

— Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним, — сказал глава клуба «Спорт-Экспрессу».

Спортивный директор столичного футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил о своих планах подать заявление об отставке в среду, 4 августа. Свое решение директор объяснил усталостью от унижений со стороны гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Попов также добавил, что Федун пообещал решить это недопонимание, однако пока ничего не изменилось.

В среду, 4 августа, московский футбольный клуб «Спартак» уступил португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Рафа Силва (51-я минута), а также Жилберто (74-я). Ответный матч состоится в Лиссабоне 10 августа.

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