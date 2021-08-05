ФК «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Дмитрия Попова

Фото: Пресс-служба ФК Спартак

Дмитрий Попов ушел в отставку с поста спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 5 августа.

— Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов официально покинул клуб, — приводит сообщение клуба РИА Новости.

Попов рассказал о планах подать в отставку 4 августа. Свое решение он объяснил усталостью от унижений со стороны гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Последней каплей, по словам специалиста, стал тот факт, что владелец клуба заблокировал трансфер защитника из Аргентины Гонсало Монтиэлема после переговоров с экс-тренером московского клуба Доменико Тедеско.

В свою очередь Федун, комментируя отставку, заявил, что «это не мужской поступок — бежать после поражений».

4 августа «Спартак» уступил португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится в Лиссабоне 10 августа.