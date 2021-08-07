ФК «Зенит» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в РПЛ

Фото: Telegram / ФК Зенит

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:2.

В составе «Зенита» дважды отличился Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты), также ворота соперника поразил Александр Ерохин (44-я). «Краснодар» ответил мячами Джона Кордобы (24-я) и Уроша Спайича (76-я).

Также судья отменил гол полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со штрафного на 14-й минуте. Дело в том, что Спайич находился слишком близко к стенке обороняющейся команды.

Команда из Санкт-Петербурга благодаря победе набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с тремя баллами занимает 11-е место.

«Краснодар» 15 августа дома сыграет с тульским «Арсеналом», а «Зенит» на выезде — с московским «Локомотивом».

6 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура РПЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

В конце первого тайма игрок столичной команды Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за нарушение в штрафной площади и был удален с поля. Игроку «Уфы» Олегу Иванову удалось реализовать пенальти (45+8). Счет смог сравнять вышедший на замену в составе «железнодорожников» Виталий Лисакович (73-я).