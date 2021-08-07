Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение трамваев восстановили в центре Москвы после повреждения контактной сети

Иван Юминов

Город
Движение трамваев восстановили в центре Москвы после повреждения контактной сети
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

Движение трамваев №№ Б, 37, 45 и 50 восстановлено в центре города после повреждения контактной сети. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 7 августа.

— Восстановлено движение трамваев в районе Каланчевской улицы, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

7 и 8 августа между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» не будут курсировать трамваи. Они будут следовать по временным маршрутам: Б — от Курского вокзала через метро «Красносельская» до МЦД «Каланчевская», № 7 — от Богородского до площади Сокольническая Застава, № 13 — от Метрогородка до площади Сокольническая Застава, № 45 — от Новоконной площади до станции метро «Красносельская», далее по маршруту № 7 до площади Тверская Застава.

Трамвай № 9 не выйдет на маршрут в выходные, а трамваи №№ 37 и 50 будут следовать от станции метро «Красносельская» до МЦД «Каланчевская». Пассажиры смогут воспользоваться электробусом т14 и автобусом т41.

Читайте также:
МоскваДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте