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Синоптик назвал дату окончания купального сезона в столичном регионе

Иван Юминов

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Синоптик назвал дату окончания купального сезона в столичном регионе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Купальный сезон в столице и Подмосковье продлится как минимум до 16 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Купальный сезон продолжается. Он не закончится в Москве еще даже в следующие выходные, потому что ночи теплые. Это значит, что вода днем прогревается, а ночью не остывает, — объяснил метеоролог.

Температура воды в Москве-реке около Коломны составляет 21–22 градуса. В целом ситуация замечательная, приводит слова Вильфанда ТАСС.

5 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первая половина следующей недели в столице станет лебединой песней лета. В ходе нее ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25–30.

Эти дни, по словам Тишковца, станут последними в купальном сезоне. Температурный фон ближе к концу следующей недели снизится до многолетней нормы из-за циклонических вихрей, в тылу которых образуется свежая северо-восточная струя, объяснил он.

Метеорологическая осень наступит в Центральной России к 24–25 августа, когда среднесуточная температура станет ниже 15 градусов.

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