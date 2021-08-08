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Россия завоевала серебро в художественной гимнастике на ОИ-2020

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Россия завоевала серебро в художественной гимнастике на ОИ-2020
Фото: twitter/olympic_russia

Российская сборная завоевала серебро в групповом многоборье по художественной гимнастике на текущих летних Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом стало известно в воскресенье, 8 августа.

Эта награда стала 70-й в активе у России.

В упражнении с булавами и тремя обручами спортсменки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко набрали 44,200 балла. По итогам двух выступлений Россия в общей сложности удостоилась 90,400 балла.

До этого россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Гглава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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