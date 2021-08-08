«Аверину убрали нагло»: Винер-Усманова раскрыла подробности о судействе на Олимпиаде

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Несправедливое судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио говорит о том, что было дано прямое задание приостановить гегемонию России. Такое мнение выразила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

По ее словам, уже на отборочных этапах было заметно, что судьи пытаются привести сборную Болгарии к высоким результатам.

— Уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера (7 августа — прим. «ВМ»), — отметила Винер-Усманова.

Она также добавила, российская гимнастка Дина Аверина стала героем интернета и социальных сетей. В результате случившегося ей удалось поднять патриотический дух России после того, как «ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут».

Специалист подытожила, что еще около месяца назад в рамках чемпионата Европы сборная России одержала победу над Болгарией. В результате этого на ОИ-2020 болгарской команде добавили баллы, хотя ее выступление с мячами было слабее, чем у российской команды, передает РИА Новости.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка израильтянка Ашрам дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.