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Адвокат рассказала, как не стать жертвой фишинговых страниц

Елена Фролова

Общество
Адвокат рассказала, как не стать жертвой фишинговых страниц
Фото: Pexels

Современные аферисты больше не залезают в карманы своих жертв, чтобы нажиться чужими деньгами. Сейчас они могут просто создать фишинговую страницу. Как не попасться на удочку мошенников в интернете, рассказала адвокат Ольга Сулим.

По ее словам, в последнее время в Сети все чаще можно встретить такие странички. Они схожи с официальными ресурсами, а именно сайтами банков, многофункциональных центров и подобных. Благодаря липовым порталам нечистые на руку люди могут завладеть личными данными людей. К примеру, выяснить серию и номер паспорта, PIN-код от банковской карты.

Обойти уловки аферистов, в первую очередь, поможет внимательность к деталям.

— Мошенники физически не могут создать поддельную страницу полностью похожей на оригинал. В связи с этим в адресной строке браузера домен будет с ошибками или лишними символами, — объяснила юрист.

Она также рекомендовала обратить внимание на текст, расположенный на сайте. Обычно на липовых порталах есть грамматические ошибки. Помимо этого, подделку может выдать дизайн странички, который будет отличаться от оригинального.

Ольга Сулим посоветовала всем, кто все-таки перевел деньги аферистам через фишинговый сайт, сразу сообщить об этом в банк, отмечает Nation News.

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