Специалист предупредил россиян о новой схеме банковских мошенников

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Cпециалист по информационной безопасности Григорий Пащенко рассказал о новой уловке банковских мошенников.

Он сообщил, что злоумышленники стали часто использовать схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Суть схемы заключается в том, что потенциальная жертва получает фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, после чего ей звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры. Потом злоумышленники предлагают своей жертве отменить кредит, используя персональные данные клиента.

Также мошенники могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры и сообщить об оформленном незаконном кредите, который является вещественным доказательством. После чего они предложат жертве перевести деньги на специальный счет.

— Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны, — посоветовал Пащенко в беседе с радио Sputnik.

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью сим-карт. Злоумышленники стали списывать деньги со счетов через банковское приложение через дубликаты сим-карт.