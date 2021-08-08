Диетолог рассказала, как правильно есть арбузы

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В вопросах употребления арбуза есть ряд ограничений, которых необходимо придерживаться во благо здоровью. Основные из них перечислила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.

В первую очередь, по ее словам, ягоду необходимо потреблять в разумных количествах, особенно тем, у кого есть предрасположенность к сахарному диабету и к набору веса. Есть арбуз рекомендуется в первой половине дня.

— Лучше не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь, чтобы не приходилось прерывать сон…, — уточнила доктор.

Она отметила, что прерывистый сон не позволит организму отдохнуть и подготовиться к предстоящему дню. Это, в свою очередь, может также привести к возникновению заболеваний, потому что человеку свойственно переедать от недостатка сна.

Селезнева подытожила, что отравиться можно только тем арбузом, в котором содержится большое количество нитратов. Именно поэтому у продавца за прилавком необходимо поинтересоваться, откуда конкретно ягода была привезена, передает RT.

Кроме того, арбузы и дыни стоит покупать в проверенных местах, также при их выборе стоит обращать внимание на звук и внешний вид. Об этом сообщила ветсанэксперт государственной станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Ольга Березняк.

Оптимальным местом для приобретения бахчевых являются магазины, ярмарки выходного дня или городские торговые точки. В них можно купить товары из Краснодара, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, а также Дагестана.